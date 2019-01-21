Больше 40 детей отравились в санатории под Пензой

Основная версия произошедшего — пищевой путь передачи. До момента выезда детей в санатории объявлен карантин.

В санатории "Надежда" под Пензой отравилось более 40 детей. По факту возникновения очага групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди отдыхающих в оздоровительную смену начато расследование.

— Всего пострадавших — 44 человека. Три ребёнка находятся на лечении в ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Основная версия произошедшего — пищевой путь передачи. До момента выезда детей в санатории объявлен карантин. Кроме того, были составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и ответственных должностных лиц.