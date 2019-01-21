В Нижнем Новгороде не умеющий плавать школьник спас тонувшего в озере мужчину

Пострадавшему, который, видимо, хотел сократить путь от одного берега до другого, была вызвана скорая.

В Нижнем Новгороде два старшеклассника спасли мужчину, который провалился в затянутую свежим льдом полынью и начал тонуть. О героическом поступке подростков сообщается на сайте школы.

— Мы возвращались вечером, шли по мосту через озеро, внизу был мужчина, он тонул. Мы спохватились и побежали к нему. Людей-то вообще не было, кто кроме нас? Вот мы и решились спасать, — рассказал один из школьников в интервью телекомпании "Волга". Никита признался, что сам плавать не умеет.

По его словам, они с другом Никитой спустились с берега начали ползти к мужчине, поняв, что лёд ненадёжный. Мальчики взялись за руки, стали тащить пострадавшего и сумели вытащить на лёд.

О произошедшем старшеклассники не хотели рассказывать — считают, так поступил бы каждый.

Мужчине после спасения из воды вызвали скорую, его госпитализировали.

— Если бы бросились взрослые — это, может быть, было бы неудивительно, а вот когда мальчишки — это, конечно, герои. Я горжусь, что в нашей школе выросли такие юноши, — сказала классный руководитель, школьный учитель Вера Подтопилина.

Ранее Лайф писал, что в Пензенской области двое детей провалились под лёд, один из них утонул.