Беглов направил в Заксобрание Петербурга кандидатуры шести вице-губернаторов

По мнению экспертного сообщества, глава города инициирует радикальное обновление управленческой команды в целях развития города.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в заксобрание города кандидатуры шести человек на должности вице-губернаторов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Северной столицы.

На должности вице-губернаторов рекомендованы Эдуард Батанов, Евгений Елин, Владимир Княгинин, Максим Шаскольский, Николай Линченко и Любовь Совершаева.

По мнению экспертного сообщества, глава города инициирует радикальное обновление управленческой команды в целях развития города, создаёт команду драйверов перемен в Петербурге. Отмечается, что четверо из шести новых вице-губернаторов — специалисты с федеральным опытом и связями, они возвращаются в Санкт-Петербург с федерального уровня.

Например, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев отмечает, что Беглов набирает мощных руководителей, организаторов и эффективных менеджеров, чтобы собрать золотую команду.

— С такой командой, конечно, нужно ждать каких-то очень серьезных преобразований в Санкт-Петербурге. Такие люди, как говорится, на месте сидеть и просиживать штаны не будут, это такие энергичные люди, нацеленные на результат, и с очень серьезными амбициями и с очень большим масштабом мышления, — сообщил Матвейчев Лайфу. — Поэтому, даже становится интересно посмотреть на Петербург лет через 5, после всего этого.

Он отмечает, что изменения налицо. Во-первых, полностью изменилась вся команда, а не точечно. По его словам, теперь стоит ждать больших свершений, ведь столь эффективная команда должна достичь чего-то большого и мощного.

— Реально, тех, кого я знаю, это все очень деятельные, кипучие люди, очень работоспособные. Здесь очевидно, всё готовится под большой результат какой-то, — подытожил эксперт.