На Урале чиновника оштрафовали за дорожные ямы

Директор управления городского хозяйства и архитектуры в Коркино Челябинской области оштрафован на 20 тысяч рублей за выбоины и просадки на местных дорогах. Об этом сообщает прокуратура региона.
На чиновника завели дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог" после жалобы одного из местных жителей. Мировой судья признал виновным главу управления городского хозяйства и назначил штраф.
При этом дорожник попытался обжаловать решение в городском суде, но безрезультатно. После отклонения апелляции он вынужден был оплатить 20 тысяч.
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