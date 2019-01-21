На Урале чиновника оштрафовали за дорожные ямы

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На Урале чиновника оштрафовали за дорожные ямы

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Поводом для возбуждения административного дела послужила жалоба одного из жителей Коркино.

Директор управления городского хозяйства и архитектуры в Коркино Челябинской области оштрафован на 20 тысяч рублей за выбоины и просадки на местных дорогах. Об этом сообщает прокуратура региона.

На чиновника завели дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог" после жалобы одного из местных жителей. Мировой судья признал виновным главу управления городского хозяйства и назначил штраф.

При этом дорожник попытался обжаловать решение в городском суде, но безрезультатно. После отклонения апелляции он вынужден был оплатить 20 тысяч.

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