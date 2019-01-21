В Ростове-на-Дону водитель пытался руками остановить "сбежавший" автобус — видео

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В Ростове-на-Дону водитель пытался руками остановить "сбежавший" автобус — видео

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Фото: © Паблик "Ростов Главный"

По всей видимости, мужчина забыл поставить транспортное средство на ручник, из-за чего оно покатилось по улице.

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус выкатился на пешеходную зону и сломал лавку и кадки, в которых летом растут цветы. Люди в результате инцидента не пострадали. Об этом сообщает паблик "Ростов главный".

Водитель попытался догнать и остановить автобус, однако влезть в него и сесть за руль мужчине не удалось. Момент инцидента попал на видео.

В группе были опубликованы кадры с места происшествия. На них видны сломанные клумбы, кадки с деревьями, поваленный дорожный знак.

Ранее Лайф писал, как в Саратове машина протаранила "Пятёрочку".

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