В Госдуме предложили выплачивать некурящим работникам повышенные премии

По словам депутата, от вредной привычки страдает не только здоровье сотрудника, но производительность его труда.

Тем, кто не курит на работе, нужно платить повышенные премии, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с агентством "Москва".

— Один сотрудник 10 раз в день сходит покурить, а для этого надо выйти из здания, покурить, вернуться — в сумме он тратит на курение в течение дня около часа. А другой сидит работает, — сказал Нилов.

По словам парламентария, курильщик имеет право выйти "посмолить", но от этого страдает производительность его труда. Он добавил, что работодатели устанавливают не только базовый оклад работникам, но и стимулирующие выплаты, и как раз их можно регулировать.

Ранее Верховный суд РФ обязал курильщиков выплачивать жителям соседних квартир компенсацию за моральный вред в случае, если дым попал в их квартиры.