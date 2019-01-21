Пьяный и безработный. В России составили портрет типичного магазинного вора

В основном добычей такого злоумышленника становятся алкоголь, кофе, шоколад, косметика и парфюмерия.

Типичный российский магазинный вор — безработный мужчина до 35 лет, который зачастую идёт на преступление в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в исследовании компании BIT.

— Чаще всего магазинный вор не имеет постоянного источника дохода, ранее уже совершал противоправные действия, а также с вероятностью более 30% находится под воздействием алкоголя, — пишет РБК со ссылкой на текст исследования.

Подавляющее число (78%) пойманных на магазинной краже — мужчины, возраст около 60% из которых — от 18 до 35 лет. В основном добычей таких злоумышленников становятся алкоголь, кофе, шоколад, косметика, парфюмерия и небольшие товары, которые можно спрятать в карманах или под одеждой. При этом средняя сумма кражи в большинстве случаев не превышает тысячи рублей.