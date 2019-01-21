Корабли ВМФ России контролируют действия эсминцев США в Балтийском море

Наблюдение за действиями американских судов ведут корветы "Бойкий" и "Сообразительный".

Корабли ВМФ России взяли на сопровождение американские военные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) и "Портер" USS Porter DDG 78, которые вошли в южную часть Балтийского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

В центре пояснили, что наблюдение за действиями американских судов ведут корветы Балтфлота "Бойкий" и "Сообразительный".

Ранее Лайф писал, что российские корабли следят за эсминцем ВМС США Donald Cook, который направился в акваторию Чёрного моря.