"Это издевательство". Мать из Таганрога рассказала о пособии в 47,5 рубля

Сейчас женщина намерена писать во все властные структуры и добиваться помощи с жильём.

Многодетная мать из Таганрога Татьяна Хижняк сочла издевательством назначенное ей местными властями пособие в 47,5 рубля. Об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости", описав тяжёлую финансовую ситуацию, в которой находится.

Женщина рассказала, что около десяти лет прожила в браке, у неё трое детей — два девятилетних мальчика и 14-летняя девочка. При разводе, как она сообщила, муж подарил свою квартиру маме, дабы избежать ответственности. Сейчас же мужчина не работает, а алименты платит как получается.

— Получается, что с него теперь взять нечего, — говорит Хижняк, отметив, что по требованию новой хозяйки и из-за судебного иска она с тремя детьми была вынуждена выселиться из квартиры.

Вначале, по словам матери, ей приходили отписки о том, что она не состоит на учёте как малоимущая и что никуда по своему вопросу ранее не обращалась. Однако после оформления всех документов она получила два отказа от властей по вопросу жилищных условий. Затем же ей было назначено пособие в 47,5 рубля и выплата в одну тысячу рублей.

— Мне кажется, это издевательство. Типа, поняла, больше не лезь со своими проблемами, — недоумевает Хижняк. — Лучше б отказали… Если б они отказали, это хоть как-то можно было расценить, что мне не положено, а так они назначили, но такая сумма...

Женщина отметила, что в своих обращениях она указывала, что у неё трое детей и она находится на грани нищеты. Сейчас она намерена писать во все властные структуры и добиваться помощи с жильём.