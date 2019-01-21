Власти Магнитогорска призвали не паниковать из-за сообщений об угрозе взрыва

Власти Магнитогорска призвали не паниковать из-за рассылки анонимных сообщений об угрозе взрыва. Они отмечают, что каждое сообщение проверяется всеми службами, а саму рассылку называют спамом. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
— В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей, — говорится в сообщении городской администрации.
Власти также просят горожан не поддаваться на провокации.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Магнитогорске проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва городской больнице № 1
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