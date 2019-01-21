В Боливии автобус с футбольной командой рухнул с обрыва, погибло 13 человек

В Боливии автобус с футболистами упал с обрыва, сообщает Al Jazeera. В результате инцидента погибло по меньшей мере 13 человек, ещё 26 пострадали.
Вылетевший с горной дороги у города Сьенегильяс автобус упал с высоты около ста метров. По данным местных СМИ, в транспортном средстве ехали в том числе футболисты аргентинского футбольного клуба Cicles Club Lavalle. Четверо из них погибли.
BOLIVIA. VIDEO. Cuatro argentinos murieron al caer micro a un precipicio.https://t.co/Ma43b4sKNi pic.twitter.com/LF4x4Dp6vh— puntoseguido (@puntoseguidook) 21 января 2019 г.
Инцидент произошёл спустя день после другого крупного ДТП, в котором погибло 22 человека, по меньшей мере 37 пострадали.
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