В Боливии автобус с футбольной командой рухнул с обрыва, погибло 13 человек

Футболисты аргентинского клуба Cicles Club Lavalle должны были участвовать в фестивале.

В Боливии автобус с футболистами упал с обрыва, сообщает Al Jazeera. В результате инцидента погибло по меньшей мере 13 человек, ещё 26 пострадали.

Вылетевший с горной дороги у города Сьенегильяс автобус упал с высоты около ста метров. По данным местных СМИ, в транспортном средстве ехали в том числе футболисты аргентинского футбольного клуба Cicles Club Lavalle. Четверо из них погибли.

Инцидент произошёл спустя день после другого крупного ДТП, в котором погибло 22 человека, по меньшей мере 37 пострадали.