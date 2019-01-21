Власти Таганрога объяснили выплату матери троих детей пособия в 47,5 рубля

Ранее сама женщина назвала ситуацию издевательством и заявила о намерении добиваться помощи с жильём.

В администрации Таганрога объяснили, почему матери троих детей назначили выплату в 47,5 рубля. Мэрия города пояснила, что исходила из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что на момент обращения 22 декабря 2018 года доход семьи составил 38494,38 рубля. Таким образом среднедушевой доход семьи — это 9623,5 рубля. При этом прожиточный минимум составлял 9671 рубль. Таким образом 47,5 рубля — это и есть разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.

Отмечается, что доходы семьи складываются из зарплаты матери, алиментов от двух бывших мужей, а также соцвыплат и пособий. Так, на каждого ребёнка женщина получает ежемесячную выплату в размере 405 рублей. Кроме того, по данным властей, многодетная мать является получателем мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

— Общий объём мер социальной поддержки, оказанных в 2018 году, составил 27 637,9 рубля, — говорится в документе.

Напомним, женщина обратилась к властям города за помощью в связи с затруднительным материальным положением. Вначале ей сообщили, что она не состоит на учёте малоимущих, однако затем назначили субсидию в размере 47,5 рубля и выплату в тысячу рублей. Ранее Лайф писал о реакции самой женщины по данному вопросу. Она сочла ситуацию издевательством.