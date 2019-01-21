Мединский заявил, что в будущем анонимность в Сети исчезнет

Министр культуры считает, что совсем скоро люди будут выходить в Интернет "по паспорту".

В скором будущем анонимность в Интернете полностью исчезнет, заявил министр культуры Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

— Мы в будущем будем входить в Интернет "по паспорту", это я вам гарантирую. Не только в России, во всём мире. Этот вопрос решится ещё при нашей с вами жизни, — сказал Мединский.

По его мнению, в настоящее время Интернет — зона "излишне свободная" и нуждающаяся в регулировании. Мединский при этом подчеркнул, что Сеть не входит в зону компетенции Минкультуры, а данная точка зрения — "его личный прогноз."

Ранее швейцарские исследователи выяснили, что анонимы оказались менее агрессивными в Интернете, чем "реальные" пользователи.