Российский фильм "Т-34" с момента выхода заработал более 2 млрд рублей

Боевик о побеге советского лейтенанта из немецкого плена занял второе место в прокате по итогам выходных.

Российский военный фильм "Т-34" за минувшие выходные собрал 177,3 млн рублей в кинотеатрах страны и СНГ, заработав за время выхода на экраны 2,078 млрд рублей. Об этом сообщил сайт kinobusiness.com.

Лента Алексея Сидорова заняла второе место в российском прокате по итогам выходных. Лидером стал американский фантастический триллер "Стекло" (Glass) с Брюсом Уиллисом, Джеймсом Макэвоем и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. Он заработал 348,7 млн рублей за 17−20 января.

Отечественный боевик "Т-34" рассказывает о побеге советского лейтенанта из немецкого плена. В первую неделю проката он заработал 1 млрд рублей. Лента Алексея Сидорова стартовала даже успешнее, чем фильм "Движение вверх", общие сборы которого насчитывают 3 млрд рублей.