Производители просят запретить сетевым магазинам перепродажу товаров

По их мнению, ретейлеры увеличивают долю рынка в обход ограничений, а потребители лишаются скидок.

Крупнейшие производители продуктов хотят встретиться с вице-премьером Дмитрием Козаком для обсуждения отношений с торговыми сетями. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как отмечается, в декабре 2018 года на имя Козака было направлено письмо, которое подписали руководители "Русбренда", "Руспродсоюза", Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций.

Производители хотят обсудить с Козаком возможность запретить сетям заниматься перепродажей товара в оптовом и мелкооптовом сегментах. Представитель зампреда Правительства РФ Илья Джус подтвердил газете, что письмо от ассоциации поставщиков было получено. Он отметил, что вопрос о встрече обсуждается, однако её дата пока не определена.

Источник издания рассказал, что встреча Козака и поставщиков может произойти в течение месяца.

По словам поставщиков, сети получают скидки в размере до 50% от цены поставки, после чего товар попадает в оптовую или мелкооптовую торговлю, а сами ретейлеры за счёт этого увеличивают долю на рынке, захватывая сегмент несетевой торговли.

Ранее Лайф писал, что ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний заявили о возможном подорожании продуктов из-за роста цен на топливо.