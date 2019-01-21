"Вы были маленькой". Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедности России

По его словам, дипломат вряд ли помнит времена, когда средняя зарплата была около $12 в месяц, а инфляция превышала 100%.

Гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая попросила его пояснить, почему, по его мнению, значительная часть россиян живёт бедно.

Чубайс написал в "Фейсбуке", что он ушёл из правительства более 20 лет назад. По его словам, в 1991 году, когда он начал работать в кабмине, "средняя зарплата была около $12 в месяц, деревянный рубль был неконвертируемым", а инфляция превышала 100%. Глава "Роснано" считает, что представитель МИД вряд ли это помнит, поскольку "была ещё совсем маленькой девочкой". Чубайс отметил, что начало карьеры Захаровой совпало с периодом роста экономики страны, укрепления рубля и резкого снижения инфляции. Он рассказал и о том, благодаря чему наблюдались положительные сдвиги: создание рыночной экономики, возрождение частной собственности и строительство системы власти "практически заново".

— Мне, уважаемая Мария Владимировна, довелось работать в четырёх или пяти составах правительства под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина, но ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников, — написал Чубайс.

Как ранее писал Лайф, гендиректор "Роснано" в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность граждан. Захарова в ответ на это поинтересовалась, почему, по его мнению, "значительная часть населения живёт бедно или очень бедно".