В ГП заявили об отсутствии оснований для допроса россиян по делу о MH17

17 июля 2014 года малайзийский "боинг", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе.

Замгенпрокурора России Николай Винниченко заявил, что по делу о крушении малайзийского "боинга" МН17 в 2014 году нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о причастности российских граждан к катастрофе. При этом он отметил, что в Генпрокуратуре известно как о циркулирующих в СМИ и Сети фамилиях россиян в привязке к трагедии, так и об опровержениях этой информации.

— Важно одно: на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing, — приводит слова Винниченко РИА "Новости". — В этой связи нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному делу.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский "боинг" MH17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Украинские власти немедленно обвинили в произошедшем ополченцев Донбасса и Российскую армию.

Позднее российские эксперты представили доказательства, которые свидетельствуют о том, что за уничтожением лайнера могут стоять украинские военные.