В Абхазии БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье, есть погибшие

В качестве причин ЧП рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор, не исключают, что водитель бронетранспортёра не справился с управлением.

БТР-80 с военнослужащими российской базы опрокинулся в Абхазии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЮВО, в результате ЧП три человека погибли, ещё двое пострадали.

— При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье, — говорится в сообщении Южного военного округа.

Трое военных погибли, ещё двое пострадали. Их экстренно эвакуировали в окружной военный госпиталь на вертолётах Ми-8, оборудованных медицинскими модулями.

В качестве причин ЧП рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор.