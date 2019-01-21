В Абхазии БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье, есть погибшие

БТР-80 с военнослужащими российской базы опрокинулся в Абхазии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЮВО, в результате ЧП три человека погибли, ещё двое пострадали.
— При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье, — говорится в сообщении Южного военного округа.
Трое военных погибли, ещё двое пострадали. Их экстренно эвакуировали в окружной военный госпиталь на вертолётах Ми-8, оборудованных медицинскими модулями.
В качестве причин ЧП рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор.
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