Зеленский подготовил план на случай провала на выборах президента Украины

Шоумен заявил, что всё будет зависеть от результата и реальных цифр на выборах, от того, как его кандидатура будет поддержана украинцами.

Украинский актёр Владимир Зеленский заявил, что не останется в политике, если на президентских выборах его не поддержит народ.

— Это не игрушка — просто пойти в политику и потом всё бросить посреди дороги. Поэтому вероятность высока, что надо оправдать доверие людей. Я посмотрю на результат. Посмотрим на реальные цифры, — заявил шоумен на вопрос о том, пойдёт ли он на парламентские выборы в случае, если проиграет на выборах президента Украины.

Зеленский отметил, что не будет продолжать карьеру политика, "если цифры будут маленькие". Если поддержки со стороны украинцев не будет, он вернётся к своей работе юмористом.

Ранее Лайф писал, что незадолго до наступления Нового года Зеленский официально подтвердил своё желание баллотироваться на пост президента Украины.