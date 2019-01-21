Рособрнадзор напомнил о сроках регистрации на ЕГЭ

Заявления от опоздавших школьников будут приниматься только при наличии уважительной причины.

Ученики выпускных классов должны подать заявления на участие в ЕГЭ-2019 до 1 февраля включительно. Сроки регистрации на единый госэкзамен напомнил Рособрнадзор.

В заявках школьникам нужно указать предметы, по которым они планируют сдавать ЕГЭ. Два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными для сдачи. Помимо них выпускник вправе выбрать любое количество предметов.

Зарегистрироваться на ЕГЭ выпускники школ 2019 года должны по месту учёбы, а прошлых лет — регистрации. После 1 февраля 2019 года заявление принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ при наличии у опоздавшего уважительной причины.