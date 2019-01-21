Обстрелял и протаранил на "гелендвагене". Москвич обманул своих похитителей

Злоумышленники посадили мужчину в свой автомобиль и потребовали крупную сумму денег.

В Москве мужчина дал отпор своим похитителям, расстреляв их из травматического пистолета и протаранив их машину. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— На ул. Октябрьской неизвестные граждане посадили его в автомобиль ВАЗ и потребовали крупную сумму денег, — рассказал источник.

Злоумышленники привезли мужчину к его дому, где ему удалось вырваться и сесть в свой внедорожник Mercedes Gelandewagen, на котором он протаранил ВАЗ похитителей, после чего открыл по ним огонь из своего травматического оружия.

Один из преступников получил ранение ноги, полицейские уже установили его личность.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве неизвестный попытался похитить женщину.