СМИ: Кабмин одобрил проект первого участка ВСМ из Москвы в Казань

Правительство признало целесообразным строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Как уточняется, строительство первого участка от Железнодорожного до Гороховца было одобрено 17 января на совещании у вице-премьера Максима Акимова.
Факт проведения совещания изданию подтвердили в аппарате Акимова без уточнения деталей.
В РЖД газете сообщили, что по прогнозу на ВСМ придётся около 40% пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом.
Первый этап реализации проекта высокоскоростной магистрали из столицы в Казань предполагает строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной чуть более 300 километров на участке от Железнодорожного в Московской области до Гороховца во Владимирской для поездов со скоростями до 400 км/ч. Движение пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода будет организовано с использованием участков уже существующей инфраструктуры.
Проектирование магистрали из Железнодорожного в Гороховец завершено. От Главгосэкспертизы получено положительное заключение.
Новая линия позволит пассажирам добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа 31 минуту с учётом семи остановок в пути.
Ранее Лайф писал, что РЖД разработали концепт российского высокоскоростного поезда, который будет эксплуатироваться на магистрали Москва — Казань.
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