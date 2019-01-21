СМИ: Кабмин одобрил проект первого участка ВСМ из Москвы в Казань

Отмечается, что участок до Нижнего Новгорода был одобрен в ходе совещания у вице-премьера Максима Акимова.

Правительство признало целесообразным строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Как уточняется, строительство первого участка от Железнодорожного до Гороховца было одобрено 17 января на совещании у вице-премьера Максима Акимова.

Факт проведения совещания изданию подтвердили в аппарате Акимова без уточнения деталей.

В РЖД газете сообщили, что по прогнозу на ВСМ придётся около 40% пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом.

Первый этап реализации проекта высокоскоростной магистрали из столицы в Казань предполагает строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной чуть более 300 километров на участке от Железнодорожного в Московской области до Гороховца во Владимирской для поездов со скоростями до 400 км/ч. Движение пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода будет организовано с использованием участков уже существующей инфраструктуры.

Проектирование магистрали из Железнодорожного в Гороховец завершено. От Главгосэкспертизы получено положительное заключение.

Новая линия позволит пассажирам добраться от Москвы до Нижнего Новгорода за два часа 31 минуту с учётом семи остановок в пути.

Ранее Лайф писал, что РЖД разработали концепт российского высокоскоростного поезда, который будет эксплуатироваться на магистрали Москва — Казань.