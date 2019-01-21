Памятная монета и шествия. В Крыму рассказали, как отметят годовщину референдума

Кроме того, 16 и 18 марта в республике сделают бесплатным проезд в общественном транспорте.

В честь пятилетней годовщины референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией на полуострове будут выпущены юбилейная монета и медаль, а также состоится ряд праздничных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксёнов.

Памятные знаки планируется изготовить до марта 2019 года. А непосредственно в день годовщины референдума — 16 марта — пройдут шествие, митинг и торжественное собрание в Симферополе. Накануне в школах и других учебных заведениях проведут единые уроки и торжественные линейки. В этот день, а также в годовщину воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — проезд в общественном транспорте станет бесплатным.

Кроме того, региональные власти планируют поздравить и вручить памятные подарки семьям, которые сочетались браком 16 и 18 марта 2014 года, а также тем, в которых воспитываются дети, родившиеся 18 марта 2014 года.

Напомним, 16 марта 2014 года в ходе всеобщего референдума среди жителей Крыма за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении полуострова в состав РФ.