Песков заявил, что Япония не предлагала России передать ей два острова Курил

В Кремле отметили, что эвентуальные рассуждения в вопросе мирного договора вряд ли уместны и не способствуют успеху переговоров.

Япония не предлагала России передать ей два острова Курил, каких-либо конкретных вариантов в вопросе мирного договора двух стран на данный момент не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли компромисс в том случае, если японская сторона заявит о желании присоединить два российских острова.

— Любые заявления на этот счёт — это не заявления, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух. Не более, — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что с самого начала президент страны говорил о том, что тема соглашения между странами растянута во времени, а российская сторона намерена сделать всё возможное, чтобы сжать это время. При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что сиюминутно решить вопрос невозможно.

— Работа сложная, скрупулёзная, требует участия глав делегаций, — добавил он.

Представитель Кремля уточнил, что официально никаких предложений в адрес России не поступало, "поэтому эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

— Мы призываем всех быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе национальных интересов. От нацинтересов никто отступать не собирается, — заключил Песков.

Как писал Лайф, 22 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее также сообщалось, что японский премьер готов заключить мирный договор при передаче Шикотана и островов Хабомаи.