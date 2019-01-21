Песков: Путину интересно критическое мнение Кудрина

Сегодня у президента РФ Владимира Путина рутинные рабочие дела в Москве, а также внутренние встречи и беседы. Кроме того, главу государства ждёт встреча с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным, заявил журналистам пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Президент послушает его доклад о делах Счётной палаты. Вы знаете, это критически важное ведомство и для экономики, и с точки зрения эффективности реализации намеченных амбициозных планов по развитию, поэтому, естественно, мнение — зачастую критическое мнение — Кудрина, конечно, интересно президенту, — сказал представитель Кремля.

Также у Путина запланированы достаточно насыщенные международные переговоры с Синдзо Абэ и Реджепом Эрдоганом, поэтому сегодня глава государства будет к ним готовиться.