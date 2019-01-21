"Собрал" больше десяти статей УК. Житель Алтая годами издевался над девушками

Мужчина избивал свою сожительницу и угрожал ей расправой, а также насиловал несовершеннолетнюю девушку, с которой находился в близких отношениях.

Житель Алтая получил обвинения по 13 уголовным статьям о краже, насилии и незаконном лишении свободы, которые он совершал в отношении двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, весной 2017 года обвиняемый познакомился с 25-летней жительницей города Барнаула и вскоре начал с ней сожительствовать.

— На протяжении всего периода совместного проживания мужчина жестоко избивал девушку, а при любой её попытке уйти угрожал убийством её родителей и малолетнего ребёнка, — говорится в сообщении.

Как отмечается, девушка несколько раз пыталась обратиться в полицию за помощью, но сожитель под угрозой расправы заставлял её давать ложные показания. Она неоднократно меняла место жительства, но мужчина всё равно находил её и жестоко избивал.

В январе 2018 года в отношении преступника было заведено уголовное дело, когда он попытался снять деньги с банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом. Тогда девушка рассказала об издевательствах с его стороны.

В ходе следствия также удалось выяснить, что мужчина с 2013 по 2014 год избивал и насиловал несовершеннолетнюю девушку, с которой находился в близких отношениях.

Свою вину преступник признал частично, заявив, что никого не насиловал, несмотря на результаты судебно-медицинских экспертиз.

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