"Никаких доказательств". В Кремле не видят оснований для санкций из-за Скрипалей

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"Никаких доказательств". В Кремле не видят оснований для санкций из-за Скрипалей

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Москва так и не получила от Лондона каких-либо доказательств по поводу участия россиян в покушении.

В Кремле негативно оценивают планы властей Европейского союза ввести против России санкции из-за дела об отравлении Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Они подозреваются безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало, — сказал Песков.

Он отметил, что всем известен "набор фотографий" двух граждан России в Великобритании, однако подчеркнул, что "они не являются доказательствами". А если доказательства и есть, "они не были предъявлены российской стороне".

Ранее стало известно, что Евросоюз примет санкции против четырёх россиян по делу Скрипалей. 16 января послы стран ЕС их уже согласовали.

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