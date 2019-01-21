"Никаких доказательств". В Кремле не видят оснований для санкций из-за Скрипалей

Москва так и не получила от Лондона каких-либо доказательств по поводу участия россиян в покушении.

В Кремле негативно оценивают планы властей Европейского союза ввести против России санкции из-за дела об отравлении Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Они подозреваются безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало, — сказал Песков.

Он отметил, что всем известен "набор фотографий" двух граждан России в Великобритании, однако подчеркнул, что "они не являются доказательствами". А если доказательства и есть, "они не были предъявлены российской стороне".

Ранее стало известно, что Евросоюз примет санкции против четырёх россиян по делу Скрипалей. 16 января послы стран ЕС их уже согласовали.