Униженные и подавленные. Сотрудники "Аэрофлота" заявили на блогера в прокуратуру

Работники авиакомпании направили письмо из-за опубликованных в Сети фотографий и видеозаписей с нецензурными оскорблениями.

Сотрудники "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на известного блогера Александра Соколовского. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Рассматриваем указанное как оскорбление, нанесённое каждому работнику (диспетчеру) по наземному обслуживанию пассажиров ПАО "Аэрофлот", поскольку на фотографии изображены работники в узнаваемой для неограниченного круга лиц форме, которую носят только диспетчеры ПАО "Аэрофлот", — цитирует агентство письмо.

Он было направлено на имя прокурора Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дениса Кочетыгова.

Сотрудники авиакомпании сообщили, что чувствуют себя морально подавленными и униженными. Авторы письма попросили провести проверку действий Соколовского. Блогера требуют привлечь к административной ответственности.

Ранее Александр Соколовский на своей странице в Facebook рассказал, что ему аннулировали карту участника программы лояльности "Аэрофлот Бонус", объяснив это его публикацией негативных высказываний в адрес авиакомпании.