В Екатеринбурге вынесли приговор участникам бойни в цыганском посёлке

После перестрелки на Депутатской улице в сентябре 2016 года на скамье подсудимых оказалось 19 человек.

Свердловский областной суд приговорил к восьми с половиной годам колонии Дмитрия Пестрикова — организатора перестрелки в цыганском посёлке Екатеринбурга, в результате которой погибло два человека.

После побоища, которое произошло на улице Депутатской в сентябре 2016 года, на скамье подсудимых оказалось ещё 18 человек. Они получили от полутора лет условно до десяти лет колонии строгого режима. Кроме того, с них взыскали материальный ущерб потерпевшим и процессуальные издержки.

Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге вечером 3 сентября 2016 года. У Дмитрия Пестрикова был конфликт с одним из местных жителей, бизнесменом Олегом Шишовым, что и стало поводом для побоища. Возле дома на Депутатской улице собралось более 20 человек с ножами, битами и травматическими пистолетами. Они напали на обидчика Пестрикова и его друзей, а те в свою очередь защищались с помощью "огнестрела". В результате два человека погибли на месте, ещё десять были ранены.