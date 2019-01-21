Украинские диверсанты подорвались на минном поле в ДНР

Четверо украинских военных из разведывательного батальона подорвались на минном поле. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка. Вчера очередная группа украинских диверсантов вновь потерпела фиаско, так и не приступив к выполнению задач, — пояснил Безсонов.
Он добавил, что диверсанты выехали на минное поле на машине. В автомобиле они и наехали на один из снарядов. Все четверо погибли.
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