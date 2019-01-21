Названы города России с самыми дешёвыми комнатами в коммунальных квартирах

Самые дорогие комнаты в подобных жилых объектах представлены в Москве — по средней цене в 3 млн рублей.

В 2018 году в России комнаты в коммунальных квартирах стали дешевле в среднем на 3%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала "Мир квартир".

— Если отдельное жильё в прошлом году впервые с начала кризиса пошло в рост, то комнаты в коммуналках по-прежнему продолжают терять в стоимости, — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, средняя стоимость комнаты составила 800 тысяч рублей. Самые дорогие подобные жилплощади представлены в Москве — в среднем комнаты стоят 3 млн рублей. По данным специалистов, за эти же деньги можно купить квартиру на вторичном рынке в 40 городах России, например, таких как Чита, Владимир и Ярославль.

За 1,3–1,7 млн рублей можно купить комнату в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи и Симферополе. Дешевле всего подобная жилплощадь стоит в Кургане, Кирове, Вологде, Брянске, Магнитогорске и Ульяновске — там комнату можно приобрести по цене от 450 тысяч до 490 тысяч рублей.

Наибольший рост в стоимости комнат произошёл во Владивостоке, Сургуте и Череповце. Сильнее всего цены упали в Мурманске, Ульяновске, Рязани и Брянске.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве продают комнату в коммуналке за 26 млн.