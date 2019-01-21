Международные следователи проигнорировали данные России о сбившей МН17 ракете

Ранее Минобороны РФ представило доказательства причастности ВСУ к крушению авиалайнера, при котором погибли сотни человек.

Следователи международной Совместной следственной группы (ССГ), изучающей обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, проигнорировали предоставленные Россией данные о сбившей МН17 украинской ракете. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко.

— Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, — украинская. Однако что мы видим опять: ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС, просто молчит, никак не реагируя на эту информацию, а ведь прошло уже 4 месяца, — сказал он в интервью РИА "Новости".

Винниченко подчеркнул, что ни один представитель группы не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами, не было проявлено никакого интереса к доказательствам.

Напомним, воздушный борт Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Министерство обороны РФ представило доказательства причастности Незалежной к трагедии с MH17. В частности, было установлено, что ракета, которой сбили лайнер, принадлежала ВСУ. Также была опубликована аудиозапись переговоров украинских военных о сбитом лайнере.