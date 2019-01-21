Журналист во время ужина в парижском кафе неожиданно поговорил с Трампом

Дэн Бальц пообщался с американским лидером по телефону, который ему передал сидевший за соседним столом мужчина.

Корреспондент Washington Post Дэн Бальц рассказал, что ужинал в Латинском квартале Парижа со своим коллегой. Журналисты обсуждали американскую политику и президента США.

Сидевший за соседним столиком мужчина обернулся, держа в руке мобильный телефон, и предложил Бальцу поговорить с Дональдом Трампом.

— Не хотели бы вы поговорить с президентом? — обратился к Бальцу мужчина.

Корреспондент рассказал, что был очень удивлён предложением и поинтересовался, о каком президенте идёт речь. Бальц объяснил, что речь могла идти также о французском лидере Эмманюэле Макроне. По словам журналиста, мужчина за соседним столиком был явно американец, однако то, что он мог говорить с Трампом, казалось слишком странным, чтобы быть правдой.

— Здравствуйте, господин президент! — обратился к человеку по ту сторону телефона Бальц, взяв трубку. Он отмечает, что голос, ответивший ему, перепутать с другим невозможно — с ним явно говорил сам Дональд Трамп.

Бальц пояснил, что не разговаривал с миллиардером уже больше двух лет, с тех пор как Трамп выиграл президентские выборы в ноябре 2016 года.

Журналист рассказал, что спросил у Трампа, когда тот собирается договориться о возобновлении работы правительства.

По словам Бальца, лидер США во время разговора с ним сначала думал, что говорит с туристом. По словам репортёра, Трамп говорил по громкой связи, а вся их беседа заняла менее двух минут.

После выяснилось, что за соседним с Бальцем столом сидел журналист CNBC Джо Кернен. Он должен был взять интервью у президента США во время Всемирного экономического форума в Давосе, однако Трамп отменил поездку. Президент США позвонил Кернену, чтобы выразить своё сожаление по поводу того, что интервью не состоится.

Ранее Лайф сообщал, что американский лидер отменил поездку делегации США на форум в Давосе.