"Это уже неприлично". Клинцевич прокомментировал претензии Японии на Курилы

Ранее стали известны условия, на которых Токио готов заключить с Москвой мирный договор.

Член Комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с Лайфом назвал недопустимым передачу Японии острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов Хабомаи. По его мнению, речь в данном случае идёт об обеспечении безопасности страны.

— Уже кто только не сказал японцам, что сегодня речь о возвращении каких-то островов даже не идёт. Выдавать желаемое за действительное на протяжении такого количества времени и при этом тормозить мирный договор — это уже становится даже неприлично, — считает парламентарий.

По убеждению Клинцевича, всё, что связано с этими островами, не подлежит никакому обсуждению, поскольку речь идёт об обеспечении безопасности страны. Сенатор пояснил, что в случае передачи данной территории Токио Тихоокеанский флот ВМФ России будет заперт.

— Как только мы передадим хоть один из островов, то, к бабке не ходи гадать, как там появится американская какая-то военная база, а дальше работает международное право, связанное с приграничной территорией... Люди просто не допускают даже мысли о подобных вещах, — заявил собеседник Лайфа.

Как писал Лайф, 22 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее также сообщалось, что японский премьер готов заключить мирный договор при передаче Шикотана и островов Хабомаи.