Швейцарка Паскье переизбрана на пост председателя ПАСЕ

Россия в голосовании не участвовала: наша делегация не присутствует на зимней сессии ассамблеи.

Лилиан Мори Паскье переизбрана председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на второй срок. Об этом сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл на открытии зимней сессии.

Паскье была впервые утверждена на пост председателя ПАСЕ летом прошлого года. Её предшественник Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на парламентских выборах в Италии. Он возглавлял ПАСЕ с января 2018 года. Паскье — четвёртая женщина, избранная на этот пост.

Напомним, что Россия в голосовании не участвовала, поскольку Госдума приняла заявление об отказе участвовать в зимней сессии ассамблеи из-за "затяжной антироссийской кампании". Нашу делегацию лишили права голоса ещё в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. Делегация предложила внести поправки в устав организации, чтобы политически ангажированные её члены не могли влиять на продуктивность работы, однако этого не произошло.