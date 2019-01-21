Путин рассчитывает, что Счётная палата поддержит реализацию нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным заявил, что рассчитывает на то, что СП окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов.

— Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов, — сказал глава государства Кудрину.

Кудрин добавил, что Счётная палата на поддержку нацпроектов и нацелена.