Путин рассчитывает, что Счётная палата поддержит реализацию нацпроектов

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Путин рассчитывает, что Счётная палата поддержит реализацию нацпроектов

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным заявил, что рассчитывает на то, что СП окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов.

— Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов, — сказал глава государства Кудрину.

Кудрин добавил, что Счётная палата на поддержку нацпроектов и нацелена.

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