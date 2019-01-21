Кудрин пообещал, что Счётная палата будет строже контролировать нацпроекты

Читайте также

Кудрин пообещал, что Счётная палата будет строже контролировать нацпроекты

103

Владимир Путин и Алексей Кудрин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

По его словам, уже в этом году ведомство испытает новые методики по оценке работы исполнительной ветви власти.

Счётная палата РФ в этом году будет строже следить за выполнением национальных проектов. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин на приёме у президента РФ Владимира Путина.

Кудрин рассказал, что СП среди новых методов и подходов осваивает в том числе методики стратегического аудита. Его цель — выявлять, "что получается, что не получается в достижении стратегических целей".

— В этой связи уже в 2019 году мы более строго будем мониторить выполнение национальных целей, национальных проектов как независимый от исполнительной власти контроль, — сказал глава Счётной палаты.

Он назвал перестройкой совместную работу с правительством по изменению подходов к этой работе.

Ранее Путин требовал, чтобы результатом нацпроектов стали не отчёты, а реальные дела.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×