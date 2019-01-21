Комитет ГД поддержал проекты о фейках и о недопустимости оскорбления госсимволов

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты о блокировке фейков и недопустимости оскорбления государственных символов. В минувшую пятницу эти проекты поддержали в правительстве.

Законопроект, о котором идёт речь, носит точечный и избирательный характер. Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. По словам авторов инициативы, законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию

Что касается оскорбления госсимволов, то здесь авторы инициативы предлагают распространить на Интернет те правила, которые уже действуют для других общественных мест. При этом он не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти, а также не распространяется на частную переписку.