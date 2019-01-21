Женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой – видео

Потерпевшая девушка была экстренно доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

В городе Кондрово Калужской области 50-летняя местная жительница облила кислотой сотрудницу одного из местных офисов микрозаймов. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает региональное УМВД России.

На кадрах видно, что злоумышленница зашла в помещение, достала из полиэтиленового пакета банку и выплеснула находящуюся в ней жидкость на сидевшую за столом девушку. После этого женщина скрылась с места происшествия, однако была задержана по горячим следам.

— По версии оперативников, женщина, нуждаясь в денежных средствах, решила таким образом поправить своё материальное положение, — говорится в сообщении.

Потерпевшую экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Детали преступления выясняются.