Рогозин поддержал идею отбора женщин в отряд космонавтов

В "Роскосмосе" считают, что с увеличением количества женщин отряд космонавтов выглядел бы более уверенно.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что в госкорпорации считают правильной идею отбора женщин в отряд космонавтов.

— Мы действительно считаем, что отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, если бы количество женщин внутри отряда космонавтов увеличилось, — заявил Рогозин журналистам.

Глава госкорпорации пояснил, что Центр подготовки космонавтов и "Роскосмос" с симпатией относятся к идее целенаправленного поиска женщин-космонавтов из числа сотрудниц ракетно-космической отрасли, сложившихся как талантливые исследователи.

Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" сформирует женский отряд космонавтов для полётов на Международную космическую станцию.