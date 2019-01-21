Смертник атаковал колонну сил США и курдов в Сирии, пять человек погибли

Убиты пять бойцов СДС, кроме того, двое американских военнослужащих получили ранения.

На северо-востоке Сирии смертник на заминированном автомобиле атаковал колонну американских и курдских сил, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает агентство АFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.

Согласно опубликованным данным, атака была совершена в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. В результате произошедшего погибло пять бойцов поддерживаемых США Сил демократической Сирии (СДС), двое американских военных получили ранения.