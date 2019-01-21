Всеволод Чаплин рассказал, что делать с оставшейся после Крещения святой водой

Например, ею можно окроплять любой предмет, "имеющий достойный вид и достойное предназначение".

Православный священник, протоиерей Всеволод Чаплин рассказал, что можно делать со святой водой, оставшейся после Крещения. Своими советами он поделился с агентством "Москва".

— Во-первых, её можно выпить в случае какой-то тяжелой ситуации, болезни, опасности — ею можно освятить тело и душу, призвать божью помощь, — сказал Чаплин.

Во-вторых, по его словам, святой водой можно окроплять жильё или любой предмет, "имеющий достойный вид и достойное предназначение", чтобы отогнать злых духов, говорит протоиерей. Чаплин отметил, что важно окропление сопровождать молитвой, также можно спеть короткий тропарь — "Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твоё".

Как ранее писал Лайф, более 2,4 млн россиян в этом году приняли участие в крещенских купаниях.