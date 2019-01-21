"Как дома". Спецпосланник ООН по Сирии поблагодарил Лаврова за снег

Педерсен отметил тёплый приём российской стороной и назвал Москву "своей первой международной точкой".

Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен во время переговоров с главой российского МИД в Москве в шутку поблагодарил российскую сторону за снег, пишет РИА "Новости".

— Большое спасибо, что создали мне здесь фактически домашние условия, потому что я здесь вижу снег, и это заставляет меня чувствовать себя как дома, в Норвегии, — заявил Педерсен в начале переговоров.

Дипломат поблагодарил российскую сторону за тёплый приём, отметив, что быть в Москве — честь для него.

Педерсен рассказал, что в должности спецпосланника ООН по Сирии работает лишь две недели, однако уже успел побывать на переговорах в Дамаске и Эр-Рияде.

Российскую столицу Педерсен назвал "своей первой международной точкой", заверив, что готов работать с Россией и развивать и углублять отношения Москвы и ООН.

Лайф писал, что Гейр Педерсен был назначен на пост спецпосланника ООН по Сирии в октябре 2018 года. В начале января Педерсен провёл телефонный разговор с главой дипломатии Европейского союза Федерикой Могерини. О визите дипломата в российскую столицу журналистам сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.