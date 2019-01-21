Россия и Еврокомиссия начали консультации перед встречей с Украиной по газу

Представители России и Еврокомиссии начали консультации перед трёхсторонней встречей по газу с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обсуждать на встрече будут вопрос о сохранении транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Евросоюз настаивает на этом, чтобы оставить Киеву такой важный источник дохода.

Также на встрече будет поднят вопрос отсоединения Прибалтики от энергетических систем России и Белоруссии.

Напомним, что США настаивают, чтобы проект "Северный поток — 2" вовсе был закрыт и Россия сохранила объёмы экспорта через Украину.