Распродажа! "АвтоВАЗ" объявил скидки на Lada 2018 года выпуска

Выгода при покупке нового автомобиля может составить от 30 тысяч до 185 тысяч рублей.

Во всех дилерских центрах Lada в России действует специальное предложение на покупку машин марки 2018 года выпуска. Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", акция продлится до конца января.

В рамках спецпредложения купить машины прошлого года выпуска можно со скидкой от 30 до 185 тысяч рублей. Размер будет зависеть от выбранной модели и комплектации. Предложение является действительным совместно с программой кредитования Lada Finance, которой в минувшем году воспользовалось свыше 32% покупателей Lada.

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России в 2018 году (108 364 проданные машины). Суммарно на отечественном рынке было реализовано 360 204 автомобиля Lada — на 16% больше, чем в 2017 году.