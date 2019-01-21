У ресторана в Одессе произошёл взрыв

ЧП произошло у входа в ресторан на Ванной улице в Приморском районе Одессы. Главное управление Национальной полиции сообщает об одном пострадавшем. Подробности выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Личность пострадавшего мужчины выясняется. По имеющимся данным, у него зафиксировали резаную рану предплечья. Кроме того, врачи подозревали у раненого сотрясение мозга, однако от госпитализации и обследования он отказался.
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