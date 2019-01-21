У ресторана в Одессе произошёл взрыв

Читайте также

У ресторана в Одессе произошёл взрыв

1478

Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины

ЧП произошло у входа в ресторан на Ванной улице в Приморском районе Одессы. Главное управление Национальной полиции сообщает об одном пострадавшем. Подробности выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

<p>Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины</p>

<p>Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины</p>

Личность пострадавшего мужчины выясняется. По имеющимся данным, у него зафиксировали резаную рану предплечья. Кроме того, врачи подозревали у раненого сотрясение мозга, однако от госпитализации и обследования он отказался.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×