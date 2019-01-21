Евросоюз ввёл санкции из-за "дела Скрипалей". В списке указан глава ГРУ и другие

В Кремле ранее выступили против введения таких ограничений из-за отсутствия доказательств со стороны Лондона.

Европейский союз впервые задействовал санкции по новой норме, направленной на борьбу с распространением химического оружия. Под ограничения попали глава ГРУ, его заместитель, а также двое сотрудников. Поводом для этого стал инцидент с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Фигуранты нового санкционного списка обвиняются в том, что причастны к "хранению, транспортировке и использованию в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года".

Всего же в списке девять физических лиц и одна организация.

В Кремле сегодня заявляли, что не видят оснований для введения подобных санкций со стороны Евросоюза. Причина проста: Лондон так и не представил доказательств участия россиян в отравлении Скрипалей.

Напомним, США ранее первыми ввели санкции против "сотрудников ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова.

Что же касается самого ГРУ (Главного разведывательного управления), этот орган внешней разведки Минобороны РФ сейчас называется иначе — Главное управление Генерального штаба ВС РФ.