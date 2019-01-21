"Коммунисты России" требуют от Коновалова объяснений из-за скандала с премиями

В партии поясняют, что включились в это разбирательство из-за того, что "люди устали от вранья".

Депутат Верховного Совета Республики Хакасия Денис Бразаускас от партии "Коммунисты России" требует разъяснений от главы региона Валентина Коновалова из-за скандала с 500-процентными премиями чиновникам и "ближнему кругу" губернатора-коммуниста. Бразаускас направил запрос на имя Коновалова (скрин документа опубликован на сайте политсилы).

— Прошу предоставить информацию об абсолютных размерах выплаченных, согласно вашим распоряжениям, вознаграждений, — говорится в запросе Бразаускаса.

Он также просит разъяснить, почему заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова была неоднократно премирована в течение одного месяца. Напомним, что двумя распоряжениями Коновалова она получила вознаграждение в размере 500% от ежемесячного оклада.

— Прошу предоставить информацию об итоговой сумме, на которую она была премирована, — также отмечается в запросе представителя "Коммунистов России".

Кроме того, он запросил информацию по всем остальным чиновникам, которые также были одарены со стороны руководства республики.

В партии отмечают, что направили запрос после того, как тысячи избирателей обратились к депутатам с просьбой разобраться в этом скандале.

— Люди устали от вранья, от слов руководства Хакасии о том, что, мол, выплата подобных новогодних премий и без того богатым бюрократам от КПРФ "не нарушает никаких норм", — говорится в сообщении "Коммунистов России".

Напомним, что перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. А другим распоряжением она премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.