Глава Мосбиржи предложил заменить доллар золотом

Александр Афанасьев отметил также, что на финансовом рынке стало больше россиян, ведущих себя "удивительно рационально".

Председатель правления ПАО "Московская биржа" Александр Афанасьев предложил в качестве альтернативы для инвестирования в американский доллар использовать российское золото, пишет ТАСС.

— Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота, которое у нас производится, ... золота инвестиционного, — заявил Афанасьев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Афанасьев отметил, что не считает очень надёжным покупать доллары и хранить их под подушкой. Так, по его словам, поступает целый ряд сверхконсервативных инвесторов.

Ранее Лайф рассказывал, как у клиентов Сбербанка пропали деньги с металлических счетов, и писал о том, стоит ли вкладываться в евро.