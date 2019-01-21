"Худший актёр." Трамп номинирован на премию "Золотая малина"

Глава Белого дома может победить в номинации "Худший актёр" за своё появление в документальных фильмах.

Президент США Дональд Трамп стал номинантом на антинаграду "Золотая малина", которые выдают за худшие работы в кино. Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

Американский лидер стал претендентом на приз в номинации "Худший актёр" за своё появление в документальных картинах "Смерть нации" (режиссёр Динеш Д'Соуза) и "Фаренгейт 11/9" (режиссёр Майкл Мур).

В номинации с Трампом конкурирует актёр Джонни Депп за роль в фильме "Шерлок Гномс", Уилл Феррелл — за роль сыщика в комедии"Холмс & Ватсон", Джон Траволта — в ленте "Кодекс Готти" и Брюс Уиллис — за участие в фильме "Жажда смерти".

Американский лидер и, как говорится на сайте, "его бессменная мелочность" также попали в номинацию "Худший актёрский дуэт". Меланья, жена Трампа, участвует в конкурсной программе — её поместили в категорию "Худшая актриса второго плана" за "Фаренгейт 11/9".

В прошлом году "Эмоджи" был признан худшим фильмом года по версии "Золотой малины".